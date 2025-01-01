Yüz binler Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde buluştu Bilal Erdoğan'dan Mescid-i Aksa sözleri

Filistin'e destek İsrail zulmüne lanet için yüzbinlerce insan, 2025'in ilk gününde Galata Köprüsü'nde buluştu. Burada konuşma yapan Bilal Erdoğan, "Bu millet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa’yı özgürleştirecektir. Allah bize inşallah zaferi müyesser kılacaktır. Suriyeli mücahitler bize umudu öğretti." dedi.

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Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı.

Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nden köprüye yürüyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yer aldı.

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.

"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.

Sık sık tekbir getirerek, "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı.

Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor.

Çeşitli yardım kuruluşlarınca vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor.

Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Bilal Erdoğan: Mescid-i Aksa özgürleşecek

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, köprüde kurulan platformdan eyleme katılan yüz binlere seslendi. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Ayasofya açıldı Emevi Cami özgürleşti. Şimdi Mescidi Aksa için buradayız. Kimse sanmasın Türkiye uyuyor. Dünyanın uyuduğu bu sabahta biz ayaktayız. Biz hep birlikte buradayız. Öfkemizle protestolarımızla dualarımızla buradayız. Gazze yanlız değil kimsesiz değil. Biz varız İstanbul var Türkiye var. 50 binden fazla kardeşimizi kaybettik.

Masum siviller değil insanlık ölüyor Batı'nın maskesi Gazze'de düşüyor. Bütün batılı değerler Gazze'de öldü. Kendi tarihimizle medeniyetimizle imanımızdan aldığımız güçle Allah'ın mazluma olan vaadi Suriye'de nasıl gerçekleştiyse Filistin'de gerçekleşecektir.

Bu millet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa’yı özgürleştirecektir. Allah bize inşallah zaferi müyesser kılacaktır. Suriyeli mücahitler bize umudu öğretti. Allah'ın izniyle her şey önce inanmakla başlar önce inanacağız sonra çok çalışacağız. Allah'tan Filistin için Gazze için zafer niyaz ediyoruz."