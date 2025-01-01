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 Diyarbakır'da dehşet! Annesini öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Diyarbakır'da dehşet! Annesini öldürdü

 Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tartıştığı annesini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

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532'nci Sokak'taki evlerinde annesi Yezda Akgül'ü (50) silahla öldüren Baver Yalçınkaya'nın (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Evlerinde 29 Aralık 2024'te, Yalçınkaya, gece henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı annesine tabancayla ateş açmış, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alınmıştı.

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