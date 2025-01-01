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İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul'da aralıkta önceki aya göre perakende fiyatlar aralık ayında yüzde 1,74 arttı. Toptan fiyatlar yüzde 0,82 artış gösterdi.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2024 Aralık İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,74, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,82 arttı.

Önceki yılın aynı dönemine göre fiyat değişimlerini gösteren İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 40,64 arttı.

Aralıkta en yüksek artış konut harcamalarında

Aralıkta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre artış oranı; konut harcamaları grubunda yüzde 4,55, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,34, ev eşyasında yüzde 1,13, giyimde yüzde 1,05, gıdada yüzde 0,93, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,77, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 oldu.

Geçen ay toptan fiyatlarda mensucat grubunda yüzde 4,26, inşaat malzemelerinde yüzde 2,87, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,74, kimyevi maddelerde yüzde 1,35, gıda maddelerinde yüzde 1,18 ve madenler grubunda yüzde 0,48 artış yaşanırken, işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 3,61 azalış görüldü.

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