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Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı

Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbul, 2025’in ilk gününe sakin uyandı. İBB’ye göre trafik yoğunluğu yüzde 1’de kalırken, ücretsiz toplu taşıma uygulamasına rağmen duraklarda yoğunluk oluşmadı.

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2025 yılının ilk gününde İstanbul, sakin ve boş yollarıyla dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, 1 Ocak sabah saat 10.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

D-100 kara yolu başta olmak üzere kentin ana arterlerinde ve yan yollarda araç trafiği minimum seviyeye indi. Mecidiyeköy gibi genellikle yoğun olan noktalarda yolların boş kaldığı gözlendi.

Yılın ilk günü toplu taşımanın ücretsiz olması da trafiğin sakinliğine katkıda bulundu. Ancak ücretsiz ulaşım uygulamasına rağmen metrobüs ve otobüs duraklarında da herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. İstanbullular, yeni yılın ilk gününde sessiz ve sakin bir şehir atmosferiyle güne merhaba dedi.

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