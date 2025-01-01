BIST 9.831
DOLAR 35,15
EURO 36,55
ALTIN 2.966,83
HABER /  GÜNCEL

Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 kişi tutuklandı!

Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 kişi tutuklandı!

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, A.K., M.A. ve M.Ş. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar tutuklanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis, geçmiş dönemlerde Suriye’de örgüt içinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı.

Osmaniye merkezli olarak Gaziantep ve Hatay’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.K., M.A. ve M.Ş. isimli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
Beyazıt Öztürk açıkladı: Beyaz Show ekranlara geri dönüyor
Beyazıt Öztürk açıkladı: Beyaz Show ekranlara geri dönüyor
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Denizli'de eğitim uçağı ani iniş yaptı: 1 kişi yaralandı
Denizli'de eğitim uçağı ani iniş yaptı: 1 kişi yaralandı
Gassal'ın ikinci sezonunda izleyiciyi ne bekliyor? Ahmet Kural: Ciğerimizi yaktınız diyorlar
Gassal'ın ikinci sezonunda izleyiciyi ne bekliyor? Ahmet Kural: Ciğerimizi yaktınız diyorlar
Yatırım araçlarının yıllık performansı! 2024'ün en fazla kazandıranı belli oldu
Yatırım araçlarının yıllık performansı! 2024'ün en fazla kazandıranı belli oldu
Türk Telekom, fiber ağ uzunluğunu 474 bin kilometreye taşıdı
Türk Telekom, fiber ağ uzunluğunu 474 bin kilometreye taşıdı
Ekonomi yönetiminin 2025'te gündemi yoğun
Ekonomi yönetiminin 2025'te gündemi yoğun
2025'in trafik cezaları belli oldu kırmızı ışık, drift, emniyet şeridi ihlali, çakarlı araçlar
2025'in trafik cezaları belli oldu kırmızı ışık, drift, emniyet şeridi ihlali, çakarlı araçlar
Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
Ağrı buz kesti Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı
Ağrı buz kesti Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı
 Diyarbakır'da dehşet! Annesini öldürdü
 Diyarbakır'da dehşet! Annesini öldürdü