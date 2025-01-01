Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş küçük ünlü isme gönlünü kaptırdı! Aşkını bu fotoğrafla ilan etti
Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ünlü oyuncu Bülent Şakrak, meslektaşı Burcu Kirman ile aşk yaşadığını duyurdu.
2015 yılında nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti 10 Temmuz 2023’te 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.
Boşanmanın ardından ihanet iddiaları gündeme geldi ve Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddiaları uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.
Ancak ünlü isim bu iddialara "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" yanıtını vermişti. Boşanmanın ardından Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açan Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürmüş ünlü çiftten kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti.
Boşanmanın ardından Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açan Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürmüş ünlü çiftten kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti.