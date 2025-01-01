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Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş küçük ünlü isme gönlünü kaptırdı! Aşkını bu fotoğrafla ilan etti

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Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş küçük ünlü isme gönlünü kaptırdı! Aşkını bu fotoğrafla ilan etti

Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ünlü oyuncu Bülent Şakrak, meslektaşı Burcu Kirman ile aşk yaşadığını duyurdu.

Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş küçük ünlü isme gönlünü kaptırdı! Aşkını bu fotoğrafla ilan etti

2015 yılında nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti 10 Temmuz 2023’te 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

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Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş küçük ünlü isme gönlünü kaptırdı! Aşkını bu fotoğrafla ilan etti

Boşanmanın ardından ihanet iddiaları gündeme geldi ve Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddiaları uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.

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Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş küçük ünlü isme gönlünü kaptırdı! Aşkını bu fotoğrafla ilan etti

Ancak ünlü isim bu iddialara "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" yanıtını vermişti. Boşanmanın ardından Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açan Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürmüş ünlü çiftten kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti.

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Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş küçük ünlü isme gönlünü kaptırdı! Aşkını bu fotoğrafla ilan etti

Boşanmanın ardından Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açan Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürmüş ünlü çiftten kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti.

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