Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş küçük ünlü isme gönlünü kaptırdı! Aşkını bu fotoğrafla ilan etti

Ancak ünlü isim bu iddialara "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" yanıtını vermişti. Boşanmanın ardından Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açan Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürmüş ünlü çiftten kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti.