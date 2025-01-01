AFP'den 'Ahmed Şara SDG ile görüştü' iddiası

Fransız haber ajansı AFP, Suriye'de HTŞ lideri Ahmed Şara'nın omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri yöneticileriyle görüştüğünü iddia etti.

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Suriye’de Beşar Esad rejiminin çöküşünün ardından, “Heyet Tahrir el-Şam” ve “Askeri Operasyonlar Yönetimi” lideri olan Ahmed Şara, omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileriyle ilk kez doğrudan bir görüşme gerçekleştirdi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuyla ilgili bilgi veren ve ismi gizli tutulan bir Suriyeli yetkili, bu temasın olumlu geçtiğini belirtti.

ŞARA'DAN UZLAŞI MESAJI

Şara, SDG heyetiyle pazartesi günü yaptığı görüşmede, Suriye’deki yeni ordu yapısında çeşitli silahlı grupların entegrasyonunun önemine vurgu yaptı. Al Arabiya televizyonuna verdiği demeçte, silahların yalnızca devlet otoritesinin elinde bulunması gerektiğini belirten Şara, şu ifadeleri kullandı:

“Savunma Bakanlığına katılma yetkinliğinde olan tüm silahlı unsurları memnuniyetle karşılayacağız.”

Şara, yeni anayasa yazım sürecinin üç yıl süreceğini, seçimler için de en az dört yıl gerekeceğini söylediği açıklamasında Kürtlerin, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etmişti.