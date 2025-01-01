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ABD'de facia! Bir araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de facia! Bir araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de New Orleans polisi, bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığını bildirdi.

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ABD'nin New Orleans eyaletinin eğlence merkezlerinden Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı. New Orleans polisi, bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerde yaralı çok sayıda insan gördüklerini aktaran görgü tanıkları, bir aracın kalabalığa daldığını ve ardından sürücünün insanlara ateş açtığını, bunun üzerine polisin ateşe karşılık verdiğini belirtti.

Çok sayıda bar ve kulübüyle ünlü Bourbon Caddesi giriş çıkışlara kapatıldı.

Ayrıntılar gelecek...

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