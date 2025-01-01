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Galatasaray 17 yaşındaki milli yıldızın peşinde

Galatasaray 17 yaşındaki milli yıldızın peşinde

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, genç yıldız Kerem Arık'ı kadrosuna katmak istiyor. Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyen milli yıldızın kulübünde 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyen genç yıldız Kerem Arık, Galatasaray'ın radarına girdi. 17 yaşındaki yıldız için girişimlere başlayan Galatasaray Kerem'i gelecek vaadeden yetenek olarak takıma dahil etmek istiyor.

Manisa FK altyapısında yetişerek U18 Milli Takım'da da forma giyen İzmirli futbolcu Kerem, bu sezon 1'inci Lig'de 3 maçta görev yaptı.

Geçen sezon mart ayında profesyonel yapılan Kerem'in Manisa temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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