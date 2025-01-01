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Altın devinin CEO'su ve 'ünlü kebapçı' tutuklandı

Altın devinin CEO'su ve 'ünlü kebapçı' tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "Sarallar" operasyonunda aralarında Nadir Metal Rafineri AŞ'nin eski CEO'su Burak Yakın ve ünlü restoran Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun da bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Firari 22 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, iş ve restoran dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

28 Aralık’ta İstanbul merkezli olarak Trabzon, Manisa, Muğla ve Kars illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyon, organize suç örgütü lideri İlyas (Alaattin) Saral ve grubuna yönelik gerçekleştirildi. Operasyonda 51 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 31 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Saygınlar Kıymetli Madenler A.Ş.’nin eski CEO'su Burak Yakın ve ünlü restoran zinciri Fiko Ocakbaşı’nın sahibi Fikret Aydoğdu da yer aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Firari olan 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"SARALLAR" OPERASYONU

Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen ve organize suç faaliyetleriyle ilişkilendirilen grup, çeşitli suçlardan dolayı uzun süredir emniyetin takibindeydi. İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin silahlı suç örgütüne üyelik ve diğer organize suç faaliyetlerine karıştıkları iddia edildi.

TUTUKLANANLAR ARASINDA TANINMIŞ İSİMLER

Operasyonun dikkat çeken yönlerinden biri de gözaltına alınanlar arasında iş ve restoran dünyasından tanınan isimlerin bulunması oldu. Burak Yakın, Saygınlar Kıymetli Madenler A.Ş.'deki görevinden sonra çeşitli tartışmalı ilişkilerle gündeme gelmişti. Fikret Aydoğdu ise Fiko Ocakbaşı markasının sahibi olarak gastronomi dünyasında biliniyordu.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Operasyonun ardından firari şüpheliler için arama çalışmaları sürerken, tutuklanan ve adli kontrolle serbest bırakılan kişilerin yargı süreci devam ediyor.

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