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Victor Osimhen, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı

Victor Osimhen, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

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Her fırsatta sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söyleyen Nijeryalı forvet için sürekli transfer haberleri de gündeme gelirken, Osimhen bir paylaşımda bulundu.

Osimhen, Galatasaray'ın kendisini transfere ettiği gün, taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaştı.

Golcü futbolcunun bu paylaşımı kafalarda soru işaretleri oluşturdu ve "Gidecek mi?" yorumları yapılmasına neden oldu.

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 26 yaşındaki santrfor, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.

Osimhen'in paylaşımı şu şekilde:

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