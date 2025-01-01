İsrail'in Gazze Şeridi'ne son saldırılarında 3'ü çocuk, 6 Filistinli öldü

İsrail’in Gazze Şeridi'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şucaiyye Mahallesi’nde bir apartman dairesini hedef alan İsrail saldırısında 3’ü çocuk, 2’si kadın, 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın, 45 bin 553 Filistinli öldü, 108 bin 379 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.