ABD'deki araçlı saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği belli oldu!

ABD'nin Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde araçlı saldırı gerçekleştiren kişinin 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar olduğu açıklandı.

Abone ol

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırganın ABD'nin Teksas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğu bildirildi.

Saldırganın kiralanmış kamyonetle saldırıyı gerçekleştirdiği, aracı nasıl elde ettiğinin hala araştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırganın aracında terör örgütü DEAŞ bayrağının bulunduğu, aynı zamanda araçta ve bölgede bazı silah ve el yapımı patlayıcıların ele geçirildiği belirtildi.

TRUMP, NEW ORLEANS SALDIRISINI ÜLKE DIŞINDAN GELEN BİR SUÇLUNUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ İMA ETTİ

Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir mesaj paylaştı.

"Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık." ifadesini kullanan Trump, ABD'deki suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığını kaydetti.

Trump, kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileterek New Orleans Polis Departmanına teşekkürlerini iletti.

Olayı "tam anlamıyla bir kötülük eylemi" olarak tanımlayan Trump, kendi yönetiminin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

FBI'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanılmıştı.

Olay yerinde ilk açıklamayı yapan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, bunun bir terör saldırısı olmadığını dile getirmişti.

Duncan, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar bulduğunu bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirmiş ve olayın kurbanları için dua edilmesini istemişti.