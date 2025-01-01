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Erzincan'daki otobüs kazasında ölen şoför, 26 yolcunun hayatını kurtardı

Erzincan'daki otobüs kazasında ölen şoför, 26 yolcunun hayatını kurtardı

Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, kahraman bir fedakarlık hikayesi gün yüzüne çıktı.

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28 Aralık’ta Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde meydana gelen otobüs kazası, hem trajedi hem de kahramanlık hikayesiyle hafızalara kazındı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 26 yolcudan 22'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ancak bu kazanın ardında, direksiyon başındaki sürücü Ali Gülmüş’ün fedakârlıkla örülü son anları yatıyordu.

FRENLERİN TUTMADIĞI AN VE CESUR BİR KARAR

Kartal Belediyesi’ne ait otobüsün ikinci şoförü Emre İncediş, kazanın seyrini değiştiren anları anlattı. İncediş, kaptan Ali Gülmüş’ün otobüsün frenleri tutmayınca kontrolü kaybetmemek için büyük bir mücadele verdiğini söyledi:

Kaptan, frenlerin tutmadığını fark ettiğinde hemen vites küçülttü ama direksiyon ağırlaştı. Sağımız uçurum, önümüzde yokuş ve tırlar vardı. Göz göze geldiğimiz o anda 'Arabayı sola kır' dedim. Sola kırıp kar birikintisine yöneldik, aksi halde kurtulma şansımız yoktu. Ben arkaya giderek yolculara 'Kemerlerinizi takın, panik yapmayın.' diye seslendim. Herkes dua etmeye başladı. O, direksiyonda kalarak hepimizin hayatını kurtardı.

Otobüs, karla kaplı alanda kayarak hızla kontrolden çıktı. İncediş, kazanın ciddiyetini şu sözlerle aktardı:

30 kilometre hızla giderken bir anda 100’e çıktı. Yapacak başka bir şey yoktu. Direksiyonu sabitledim ve arka tarafa geçtim. Ali Gülmüş kendini feda etti; eğer o da benimle arka tarafa geçseydi, hiçbirimiz kurtulamazdık.

YOLCULARDAN KAHRAMAN ŞOFÖRE MİNNET

Kazadan yaralı kurtulan Hüseyin Ateş, sürücü Ali Gülmüş’ün kahramanca davranışını şu şekilde anlattı:

Yeğenim olan Ali, hayatını riske atarak karşıdan gelen tıra çarpmaktan kaçındı. Direksiyonu sola çevirerek otobüsü düzlüğe yönlendirdi. Eğer sağa gitseydik, kimse kurtulamazdı. Otobüs hızlandı, fren tutmadı, araç tamamen kontrolden çıktı. Ali, hepimizin canı için kendi canını ortaya koydu.

Ateş, ikinci kaptan Emre İncediş’in de yolcuların kurtulmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti: "Sola yönelmeleri gerektiğini söyledi ve herkesi uyardı. Onun müdahalesi de hayatiydi."

"KIŞ ŞARTLARINDA İHMALLER, GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Kazanın ardından, otobüsün teknik durumu ve kış şartlarına uygunluğu da tartışma konusu oldu. Ateş, "Bu araç kış şartlarında trafiğe çıkmamalıydı. Frenleri tutmayan bir araçla bu yolculuk yapılmamalıydı. Görünmeyen bir kazaydı ama bu araba kış günü yola çıkarılmamalıydı" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Bu trajik olayda, Ali Gülmüş’ün son ana kadar direksiyon başından ayrılmayarak yaptığı fedakârlık, yalnızca yolcuların hayatını kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda kahramanlığın anlamını bir kez daha hatırlattı.

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