BIST 9.831
DOLAR 35,26
EURO 36,64
ALTIN 2.966,83
HABER /  DÜNYA

Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı!

Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı!

Dışişleri Bakanlığı: New Orleans şehrinde yaşanan saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifa diliyoruz.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, New Orleans'taki saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılması ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesi temenni edildi.

FBI'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanılmıştı.

Olay yerinde ilk açıklamayı yapan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, bunun bir terör saldırısı olmadığını dile getirmişti.

Duncan, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar bulduğunu bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirmiş ve olayın kurbanları için dua edilmesini istemişti.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere açıklamasında, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz." diyerek olayın soruşturulduğunu belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
Senegal, ülkedeki Fransız askerlerini 2025 içinde gönderecek
Senegal, ülkedeki Fransız askerlerini 2025 içinde gönderecek
Barış Alper Yılmaz'ın yıllık ücretinin 1.8 milyon euro'ya çıkması bekleniyor
Barış Alper Yılmaz'ın yıllık ücretinin 1.8 milyon euro'ya çıkması bekleniyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne son saldırılarında 3'ü çocuk, 6 Filistinli öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'ne son saldırılarında 3'ü çocuk, 6 Filistinli öldü
Hadise'den 'Sıfır Tolerans' eleştirilerine cevap geldi
Hadise'den 'Sıfır Tolerans' eleştirilerine cevap geldi
Kaçak kazı yaparken orman yakan sanıkların 18 yıla kadar hapsi istendi
Kaçak kazı yaparken orman yakan sanıkların 18 yıla kadar hapsi istendi
Fenerbahçe Acun Ilıcalı'nın gözdesini takımdan gönderiyor
Fenerbahçe Acun Ilıcalı'nın gözdesini takımdan gönderiyor
Victor Osimhen, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı
Victor Osimhen, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı
MHP lideri Devlet Bahçeli 77. yaşına girdi!
MHP lideri Devlet Bahçeli 77. yaşına girdi!
Gazze Üniversitesi akademik gönüllüler arıyor
Gazze Üniversitesi akademik gönüllüler arıyor
Ünlü rapçi Reckol tutuklandı! İfadesinde her şeyi itiraf etti
Ünlü rapçi Reckol tutuklandı! İfadesinde her şeyi itiraf etti
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı