Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile imzalayacağı sözleşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı.

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Serdal Adalı'nın başkanlık görevine gelmesinin ardından Beşiktaş'ta ilk gündem teknik direktör konusu. Bu bağlamda teknik direktörlük için düşünülen ilk aday ise Sergen Yalçın.

Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile bir araya gelerek teknik direktör defterini kapatacak.

3 buçuk yıllık sözleşme teklif edilecek

Öte yandan Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın'a sunacağı teklifin detayları da belli oldu. Sabah'ın haberine göre başkan, Sergen Yalçın'a 3.5 yıllık sözleşme teklif edecek.

Daha önce uzun soluklu sözleşme imzalamadı

Daha önceki dönemlerinde hiçbir takımla uzun soluklu sözleşme yapmaya yanaşmayan Sergen Yalçın'ın bu kez 3.5 yıllık kontrata "evet" diyeceği haber detayında yer aldı.

Ekibi belli oldu

Bu arada Sergen Yalçın'ın teknik ekibi de belli oldu. 52 yaşındaki çalıştırıcının ekibinde yardımcı antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz'ü de beraberinde getirmesi bekleniyor.

Serdar Topraktepe ekibe dahil olacak

An itibarıyla takımın başında olan Serdar Topraktepe'nin de yardımcı antrenör olarak görev alması planlanıyor.