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Adana'da domuz avına gitti hayatını kaybetti

Adana'da domuz avına gitti hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Doğan Açıkgöz (59) akrabası Y.U. (20) ve arkadaşlarıyla Küçükçınar Mahallesi'nde domuz avına gitti.

Çalılıklarda domuzun olduğunu düşünerek ateş açan Y.U'nun tüfeğinden çıkan saçmalar Açıkgöz'e isabet etti.

Açıkgöz'ün vurulduğunu gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Açıkgöz'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili Y.U'yu gözaltına aldı.

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