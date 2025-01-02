Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı

Merkez Bankası kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, döviz yükümlülüğü olan firmaların döviz ve TL hesaplarına sağlanan kur korumalı desteği kaldırıldı.Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, döviz yükümlülüğü olan firmaların döviz ve TL cinsinden hesaplarına sağlanan kur korumalı desteği kaldırıldı.
NTV'de yer alan habere göre KKM, 2021 yılının Aralık ayında döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve Türk Lirası'nın değer kaybını dengelemek amacıyla uygulamaya konuldu.
Türk Lirası'nın cazibesini artırıp bireylerin ve firmaların dövizden Türk Lirası'na geçişini teşvik etmek amacıyla geliştirildi.