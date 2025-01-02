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Portekizli yıldız Fenerbahçe yolunda Mourinho ikna etti

Portekizli yıldız Fenerbahçe yolunda Mourinho ikna etti

Sezonun ilk yarısını lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, yönetime transfer listesi sunarken takımında görmek istediği ilk ismin Joao Felix olduğu ortaya çıktı.

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Süper Lig'de Avrupa'da ikinci devre çıkış hedefi olan Fenerbahçe transferde de gaza bastı. Takımda fark yaratacak ve hücumda zenginlik katacak isimlere yönelen sarı lacivertlilerde Jose Mourinho'nun talepleri üzerine çalışmalarına hız verdi.

Pek çok isimle görüşmelerini sürdüren Ali Koç yönetimi için İspanyollardan flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Portekizli yıldız Joao Felix, takımdan ayrılma kararı aldı. 25 yaşındaki yıldızın daha fazla süre almak ve daha önemli bir rolde forma giymek istediği belirtildi.

Mourinho ikna etti

Haberde yer alan detaya göre Jose Mourinho'nun Felix ile görüşerek oyuncuyu ikna ettiği kaydedildi.

Portekizli çalıştırıcı hemşehirlisi ile yaptığı görüşmede 25 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'nin en önemli yıldızlarından biri olacağını, rekabetçi kimliğini ve özgüvenini Fenerbahçe'de yeniden kazanacağının sözünü verdiği öne sürüldü. Bununla birlikte yıldız futbolcuyu transfer için ikna ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Chelsea ile temasa geçip transferi bitirmek için resmi teklif yapması beklendiği aktarılan haberde Joao Felix'in Ocak ayında sarı lacivertli formayı giyme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. (Hürriyet)

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