Aşk pozu sosyal medyayı salladı! Hadise ve yönetmen sevgilisi sarmaş dolaş...
Müzik kariyeriyle adından söz ettiren Hadise oyuncu oldu. Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile başrolleri paylaşan şarkıcının, yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, Sönmez ile karesini paylaştı.
Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisi izleyiciye buluştu.
Hadise'nin, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Ünlü şarkıcı, çekimler sırasında aşk yaşamaya başladığı iddia edilen yönetmen Şenol Sönmez’le yeni bir karesini yayınladı.
Şimdilerde O Ses Türkiye jüri koltuğuna dönmenin mutluluğunu da yaşayan Hadise bu pozu ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'aşk yaradı', 'çok mutlu ol' gibi yorumlar yapıldı.