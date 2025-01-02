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Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi! İngiliz basınından flaş iddia

Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi! İngiliz basınından flaş iddia

Suriye'de muhaliflerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Rusya'ya kaçan devrik lider Beşar Esad'a suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi. İngiliz basını Esad'ın Moskova'da zehirle öldürülmeye çalışıldığını aktarırken Moskova yönetiminde ses getiren iddiaya henüz yanıt gelmedi.

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Silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından Vladimir Putin'in desteğiyle Rusya'ya kaçan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Esad'a Moskova'da suikast girişiminde bulunuldu. Zehirle öldürülmeye çalışılan Esad'ın tıbbi yardım istediği ve hemen ardından "şiddetli bir şekilde öksürmeye ve boğulmaya" başladığı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan askeri kaynak, "Bir suikast girişiminin yapıldığına inanmak için her türlü neden var" dedi.

Vücudunda zehir tespit edildi

Esad'ın evinde tedavi altına alındığı ve durumunun pazartesi günü stabilize olduğu belirtilirken yapılan testlerde vücudunda zehir olduğu ifade edildi. Habere ilişkin İngiliz gazetesi tarafından herhangi bir resmi kaynak belirtilmezken Rusya'dan da olay iddiaya yanıt gelmedi.

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