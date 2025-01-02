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Yemek Kartları Derneği, SGK'nın yemek kartları genelgesini değerlendirdi

Yemek Kartları Derneği, SGK'nın yemek kartları genelgesini değerlendirdi

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yemek kartları üzerine yayımladığı son genelgenin, işverenler ve çalışanlar lehine önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, SGK, yemek kartlarından herhangi bir limite tabi olmaksızın prim alınmayacağı, nakit yardımlar ve nakit gibi her yerde geçen kartlar (banka ve e-para kartları) ile yapılan yemek yardımlarında 2025 yılında 158 liraya kadar istisna uygulanabileceği yönünde genelge yayımladı.

Açıklamada genelgeyi değerlendiren Piyade, "SGK, insanın en temel ihtiyacı beslenmeye yönelik yapılan sosyal yardımlardan prim alma uygulamasına son vererek, işverenler ve çalışanlar lehine önemli bir kazanım sağladı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararla yemek kartlarının ayni yardım olarak değerlendirildiğini aktaran Piyade, çalışanlarına gerçek anlamda ayni yemek yardımı yapmak isteyen işverenlerin artık prim ödemeyeceğine değindi.

Piyade, "Bilindiği üzere, yemek kartlarının ayni yardım olarak primden tamamen istisna tutulması, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80. madde B bendi'ndeki düzenleme kapsamında. Danıştay tarafından iptal edilen SGK'nın 2022 tarihli genelgesindeki ayni yemek yardımlarından prim alınmasından yeni genelgeyle vazgeçilmesi, çalışanlara yapılan yemek yardımlarının artırılmasını teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Piyade, yemek yardımlarında bu yıl 158 liraya kadar istisna uygulanmasını da olumlu bulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"SGK, böylece nakit ve nakit benzeri uygulamaların sebep olduğu kayıt dışılığın ve kurumun prim kayıplarının daha fazla artmaması için istisna limitini artırmamayı tercih etti. Sonuç olarak, yemek kartlarında yerleşik uygulamaya dönüş yapıldı. Kullanım alanları değişmedi, yemek kartları eskiden de olduğu gibi tamamen primden istisna tutularak kullanılabilecek."

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