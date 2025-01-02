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 Son 8 maçta tek galibiyet! Beşiktaş'ta bu isimler forma giyemeyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Son 8 maçta tek galibiyet! Beşiktaş'ta bu isimler forma giyemeyecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı futbol takımı, ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde oynayabilecek.

 Son 8 maçta tek galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi.

Söz konusu süreçte 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, geride kalan 8 haftada tek galibiyetini ise Fenerbahçe derbisinde elde etti.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

 Beş oyuncu ceza sınırda

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 19. haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

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