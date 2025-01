MediaMarkt'ın yeni marka elçisi eski teknik direktör Jürgen Klopp oldu

MediaMarkt Türkiye'nin bağlı olduğu MediaMarktSaturn'ün uluslararası marka elçisi, eski futbol oyuncusu ve teknik direktör Jürgen Klopp oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni iş birliği kapsamında Klopp, MediaMarktSaturn Grubu'nun Türkiye dahil 11 ülkedeki pazarlama kampanyalarında yer alacak.

Uluslararası bir futbol antrenörü olan Jürgen Klopp, 2015-2024 yılları arasında Liverpool FC'nin teknik direktörlüğünü yaptı. Ondan önce, yedi yıl boyunca BVB Dortmund'u çalıştırdı ve takımı 2010-2011 sezonunda Bundesliga şampiyonluğuna taşıdı. Klopp, dünyanın en iyi futbol menajerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarktSaturn Grubu'nun Pazarlama ve Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CMO) Michael Schuld, Klopp'un markayla güçlü bir bağa sahip olduğunu belirtti.

Klopp'u "ilham verici bir motivasyon üstadı" olarak tanımlayan Schuld, şu değerlendirmede bulundu:

"Klopp, artık 'Bizden biri'. Klopp kariyerinde defalarca birçok şeyi kanıtladı. Farklı insanları ve yetenekleri ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getirebiliyor. O tam bir takım oyuncusu ve işine yaklaşımı bizim duruşumuzla mükemmel bir uyum içinde. 50 bin kişi yerine artık 50 bin 1 kişiyiz. Jürgen Klopp özgün, tutkulu ve insanları kendi sınırlarını aşmaya teşvik ediyor. Bu özellikler onu, 'Deneyim Şampiyonu' olma yolunda bizim için mükemmel bir partner yapıyor."

MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Ünvan da MediaMarkt'ın dönüşüm sürecinde Klopp'un "mükemmel bir yol arkadaşı" olduğunu belirtti.

Ünvan, geleneksel bir perakendeci olmanın çok ötesine geçerek bütünleşik kanallı bir hizmet platformuna dönüştüklerini aktararak, "Her gün tek bir hedef için tutkuyla çalışıyoruz, 'Müşterilerimize her zaman en iyi deneyimi sunmak'. Her güçlü takım gibi bizim de başarılı ve ilham verici bir koça ihtiyacımız var. Ekibimize katılan Jürgen Klopp'un bu anlamda bize katkısı çok büyük olacak. Tüm MediaMarkt ailesi olarak oldukça heyecanlıyız. Birlikte başarılı işlere imza atacağımıza gönülden inanıyoruz." açıklamasında bulundu.