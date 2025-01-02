Hadise'nin Narin için söylediği şarkıya tepki yağdı! Ahmet Hakan: Tam bir duyar kasma süper samimiyetsiz...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Diyarbakır'da katledilen Narin Güran için 'Sıfır Tolerans'ı söyleyen Hadise'ye tepki gösterdi.

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Hadise, Diyarbakır'da katledilen minik Narin Güran için "Sıfır Tolerans" şarkısını söyledi. Sahneye çıkan Hadise ''Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı. Umarım yeni yılda böyle haberlerle karşı karşıya kalmayız. Narinlerimizi kaybetmeyiz.'' dedi.

Hadise'nin bu parçayı Narin'e ithaf ederek söylemesi tepki çekti. Hadise'ye tepki gösteren isimlerden biri de Ahmet Hakan oldu. Hakan

"Hadise’nin bu yaptığı, tam bir duyar kasma.Süper samimiyetsiz." dedi ve yazısında şunları kaydetti:

"Yılbaşı gecesi.

Hadise ekranda.

Şarkısını söyleyecek.

Ama önce bir sosyal mesaj.

“Narin’ler ölmesin, şeker de yiyebilsin” falan edebiyatı.

Hadise’nin bu yaptığı, tam bir duyar kasma.

Süper samimiyetsiz.

Nereden mi biliyorum?

Şuradan:

Samimi olsa...

Eski sevgiliye fırça atma şarkısı olan “Sıfır Tolerans” isimli şarkısını “Narin’ler için söylüyorum” diye takdim etmezdi.

Nasıl ve neden öldürüldüğü bile belli olmayan minicik bir kız çocuğunun ardından söylenecek şarkı değildir o.

Hadise’nin bunu yaparken Narin için milim empati geliştirmediğine hem yemin edebilirim hem de iddiaya girebilirim."

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