Leroy Sane bombası! Süper Lig devi Alman futbolcu için harekete geçti

Galatasaray'ın, Bayern Münih ile sözleşme uzatmama kararı alan Leroy Sane'nin menajerinden randevu istediği iddia edildi.

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Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, kadrosuna bir yıldız daha takviye ederek rakiplerine gözdağı vermek istiyor.

Dybala, Mikautadze, Skriniar gibi yıldızlarla görüşen sarı-kırmızılılar, listesine bir yıldız daha aldı.

Sane gündemde

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Leroy Sane'yi istiyor.

Sane'nin durumunu yakından takip eden Galatasaray'ın harekete geçmeye karar verdiği ve yıldız futbolcunun menajerinden randevu istediği belirtildi.

Bayern sözleşme uzatmayacak

Haberde, Teknik Direktör Vincent Kompany ile sorunlar yaşayan Sane'nin sözleşmesinin uzatılmayacağı hatta ara transfer döneminde bile takımdan ayrılmasına izin verilebileceği aktarıldı.

Alman yıldıza, Premier Lig'den birçok takımın da talip olduğu iddia edildi.