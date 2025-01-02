Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Abone ol
Çakırlı Mahallesi'nden Keramet Mahallesi'ndeki zeytinliğine giden Ali Yaman (62) idaresindeki 16 BCL 92 plakalı traktör, Keramet altı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, devrilen traktörün altında kalan Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaman'ın cesedi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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