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Mühendisliği bıraktı babasından esinlenerek bu işletmeyi kurdu şimdi paraya para demiyor

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Mühendisliği bıraktı babasından esinlenerek bu işletmeyi kurdu şimdi paraya para demiyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, çiftçi babasından esinlenerek kamudaki işini bırakıp meyve ve sebze kurutma tesisi kuran Ahmet Ünlü, 50 kişiye iş imkanı sundu.

Mühendisliği bıraktı babasından esinlenerek bu işletmeyi kurdu şimdi paraya para demiyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra kısa süre kamuda mühendis olarak görev yapan 37 yaşındaki Ünlü, 2 yıl önce baba mesleği olan çiftçiliğe yönelip, bölgede üretilen sebze ve meyveleri katma değerli ürüne dönüştürmeye karar verdi.

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Mühendisliği bıraktı babasından esinlenerek bu işletmeyi kurdu şimdi paraya para demiyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hem genç girişimcilere hem de sebze ve meyve kurutma işletmelerine destek verdiğini öğrenen Ünlü, TKDK Manisa İl Koordinatörlüğüne sunduğu projesiyle kurumdan 3,6 milyon liralık hibe desteği aldı.

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Mühendisliği bıraktı babasından esinlenerek bu işletmeyi kurdu şimdi paraya para demiyor

Desteğin ardından yatırımına başlayan Ünlü, bazı üretim bantlarını kendi tasarladığı 940 metrekare kapalı alana sahip işletmesinde çoğun kadın 50 kişiyi istihdam etti.

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Mühendisliği bıraktı babasından esinlenerek bu işletmeyi kurdu şimdi paraya para demiyor

Ünlü, günlük 10 ton meyve ve sebze işlenebilen tesisinde domates, elma, armut, çilek, dut, kavun, incir gibi ürünleri kurutarak bu ürünlerden atıştırmalık yapıyor, gıda ve pastacılık sektörüne ham madde sağlıyor.

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