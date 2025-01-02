Çin'den gelen araçlara ek vergi geldi fiyatlar ne kadar arttı?

Türkiye’ye Çin’den ithal edilen otomobillerin gümrük vergisi artırıldı. Çin menşeli benzinli ve hibrit otomobillerin ilave gümrük vergisi yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıkarıldı. Yeni düzenlemenin fiyatlarda yüzde 10’a yakın maliyet artışı yaratacağı belirtiliyor.

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Türkiye’ye Çin’den ithal edilen otomobillere yönelik ek gümrük vergileriyle ilgili yeni karar, 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.

31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre; Çin menşeli benzinli ve hibrit otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisi yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıkarıldı. Böylece mevcuttaki yüzde 10 gümrük vergisine gelen ek yüzde 50 vergi ile içten yanmalı ve hibrit araçların vergi oranı toplamda yüzde 60 oldu. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardaki (PHEV) yüzde 40’lık ek vergi oranı ise değişmedi.

Satış fiyatlarını artıracak

Otomotiv veri analiz şirketi Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, bu düzenlemenin özellikle Chery ve MG gibi Çinli otomobil markalarının Türkiye’deki fiyatlarını etkileyeceğini ifade ederken, “Yerli üretimin desteklenmesi ve iç pazardaki payının artırılması amacıyla alınan bu karar, Çin’den ithal edilen benzinli ve hibrit araçların maliyetlerini artıracak” dedi.

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, yeni düzenlemeyle ilgili olarak, “Bu yıl başlayan Çinli araçlara yönelik vergi artışının devamı olarak görülebilir. Teşvik dışında kalan içten yanmalı ve hibrit otomobillere yönelik ek gümrük verisi oranı yüzde 10 artırılarak yüzde 50 seviyesine çıkartıldı. Önce engelli araç alımında yerlilik oranının getirilmesi şimdi ise gelen ek vergi iç pazarda rekabeti engellemiş olsa da yerli otomobillerin satışına önemli destek olarak görülebilir” açıklamasını yaptı. Şahin, yeni vergi düzenlemesinin Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 10’a yakın maliyet artışı olarak yansımasının beklendiğini söyledi.

Pazar payları geriye gidiyor

Rekor satışlarla Türkiye pazarındaki payını yüzde 10’a taşıyan Çinli otomobil markaları, fabrika yatırımında önceliği Avrupa ülkelerine verince, yüksek oranlı vergiyle karşı karşıya kalmıştı. Çin menşeli elektrikli araçlara daha önce getirilen yüzde 40 ek gümrük vergisi, 8 Temmuz 2024 itibarıyla tüm yakıt tiplerindeki otomobiller için geçerli olmuştu. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede Çinli markaların pazar payı da gerilemeye başladı. Yeni düzenlemenin pazarda Çinlilerin payını daha da aşağı çekmesi bekleniyor.

Motosiklete de 20 servis şartı geldi

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, 31 Aralık 2024 tarihli Resmi gazetede, motosiklet markalarına yönelik de yeni bir düzenleme olduğuna dikkat çekti. Şahin, “Çin’den gelen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlarla ilgili TSE standartlarında 7 coğrafi bölgede 20 servis ve çağrı merkezi kurma zorunluluğunun da artık sadece otomobilleri değil bundan böyle hem ticari araçları hem de motosikletleri de kapsayacak” açıklamasını yaptı. (Ekonomi)