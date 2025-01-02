BIST 9.880
DOLAR 35,32
EURO 36,58
ALTIN 2.999,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da 3 çocuk annesi kadın evine girer girmez dehşeti yaşadı

Samsun'da 3 çocuk annesi kadın evine girer girmez dehşeti yaşadı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi kadın, tedavi altına alındı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol O. (45), çocuğundan aldığı anahtarla Cumhuriyet Mahallesi Cemil Engizli Sokak'ta bulunan evlerine girdi.

Boşanma aşamasında olduğu eşinin eve gelmesini bekleyen Birol O, eve gelen Muradiye O'yu (38) beş yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekibi tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Birol O'yu yakalamak için çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mühendisliği bıraktı babasından esinlenerek bu işletmeyi kurdu şimdi paraya para demiyor
Foto Galeri Mühendisliği bıraktı babasından esinlenerek bu işletmeyi kurdu şimdi paraya para demiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Herve Renard, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
Herve Renard, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Süper ligde sezonun ikinci yarısında görev alacak hakem listesi açıklandı
Süper ligde sezonun ikinci yarısında görev alacak hakem listesi açıklandı
İsrail Lübnan'ın güneyinde tanklarla bir evi bombaladı
İsrail Lübnan'ın güneyinde tanklarla bir evi bombaladı
87 yaşındaki Emine teyzenin feci ölümü
87 yaşındaki Emine teyzenin feci ölümü
Yeni yılda 6 yeni film sinemaseverlerle buluşuyor
Yeni yılda 6 yeni film sinemaseverlerle buluşuyor
Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı dönemi resmen başladı
Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı dönemi resmen başladı
MSB kaynakları açıkladı! Suriye'ye yeni dönemde TSK desteği
MSB kaynakları açıkladı! Suriye'ye yeni dönemde TSK desteği
Çin'den gelen araçlara ek vergi geldi fiyatlar ne kadar arttı?
Çin'den gelen araçlara ek vergi geldi fiyatlar ne kadar arttı?
Sular durulmuyor! Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa etti!
Sular durulmuyor! Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa etti!
Dünyaca ünlü isimler 2025'te Türkiye'de konser verecek
Dünyaca ünlü isimler 2025'te Türkiye'de konser verecek
Hadise'nin Narin için söylediği şarkıya tepki yağdı! Ahmet Hakan: Tam bir duyar kasma süper samimiyetsiz...
Hadise'nin Narin için söylediği şarkıya tepki yağdı! Ahmet Hakan: Tam bir duyar kasma süper samimiyetsiz...