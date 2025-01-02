Samsun'da 3 çocuk annesi kadın evine girer girmez dehşeti yaşadı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi kadın, tedavi altına alındı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol O. (45), çocuğundan aldığı anahtarla Cumhuriyet Mahallesi Cemil Engizli Sokak'ta bulunan evlerine girdi.
Boşanma aşamasında olduğu eşinin eve gelmesini bekleyen Birol O, eve gelen Muradiye O'yu (38) beş yerinden bıçaklayarak kaçtı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekibi tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan Birol O'yu yakalamak için çalışma başlattı.
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