DEM Parti heyeti Devlet Bahçeli ile görüştü Sırrı Süreyya'nın elindeki dosya dikkat çekti

DEM Parti heyeti , Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Karşılama sırasında DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in taşıdığı dosya dikkat çekti.

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DEM Parti İmralı heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Gönrüşme yaklaşık 40 dakika sürdü

Partiden Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

DEM Parti heyeti, Kurtulmuş'u ziyareti sonrası, 'TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. DEM Parti heyeti, Kurtulmuş'u ziyareti sonrası, 'TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme olumluydu, tüm siyasi partileri ziyaret edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

DEM Parti heyetini saat 14.55'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürerken protokolde olmamasına rağmen Bahçeli'nin DEM Parti heyetini kapıda karşılaması jest olarak görüldü.

Görüşmenin olumlu geçtiği ve diğer partilerle önümüzdeki hafta başında görüşüleceği belirtiliyor.

DİKKAT ÇEKEN DOSYA

DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde taşıdığı dosya dikkat çekti.

İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı tüm ziyaretleri tamamladıktan sonra heyetin kamuoyuna geniş bir açıklama yapacağı öğrenildi.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

DEM heyeti, hafta sonu İmralı ziyareti gerçekleştirmiş ardından siyasi partilerden randevu talep etmişti.