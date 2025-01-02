Asgari ücreti bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşı tahmini!

Milyonlarca emekli açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Kritik veri maaşları etkileyecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşı için tahminini açıkladı.

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Halk TV'de konuk olduğu programda emekli aylıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 17, memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 12 olacağını belirtti.

Erdursun, en düşük emekli aylığının 15.000 TL'ye çıkarılacağını tahmin ettiğini, ancak bunun için yasal düzenleme gerektiğini ifade etti. Özgür Erdursun şunları kaydetti:

“3 Ocak 2025'te aralık ayının enflasyonu açıklandığında yaklaşık 16.8 gibi bir enflasyon farkı çıkar. Yani ben bunu düz olarak söylüyorum. Yüzde 17 diye söylüyorum. Yaklaşık 16 7, 16.8 gibi bir enflasyon farkı çıkar.

Bu enflasyon farkı sonrasında, çıkacak enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilere yansıtılacak.

Düz söylediğinizde yüzde 17 gibi bir enflasyon farkı tüm emekliler için değil, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için çıkacak.

Memur ve memur emeklilerinde ise bu oran daha az olacak. Bu oran yaklaşık olarak yüzde 12 civarında olacak.

Yani 1.1.2025'e girdiğimizde milyonlarca kişinin kök aylıklarına memursa yüzde 12, memur emeklisi ise yüzde 12, SSK emeklisi ise yüzde 17, Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 17 olarak yansıtılacak.

"En düşük emekli maaşı 15 bin lira olacak"

Benim tahminim en düşük emekli aylıklarını 15.000 TL'ye çıkartacakları yönünde bir öngörüm var. Bunu da aylardır söylüyorum. En düşük emekli aylığını büyük ihtimalle yüzde 20'lik bir artışla 15.000 TL'ye tamamlarlar diye düşünüyorum.

Ama bunun için ocak ayında mecliste bir yasal düzenleme yapılacak. Bu yasal düzenleme yapılana kadar da ocak ayında, ayın 17'si itibariyle emeklilere aylıklar ödenmeye başlanacak. Bu nedenle bu yasal düzenleme büyük ihtimalle ocak ayına yetişmeyecek. Şubat ayına yetişecek.

Şubat ayına kadar da 12.500 olan emekli aylığı her ne kadar 15.000 TL'ye tamamlama ile ilgili ya da farklı bir rakamda yasal düzenleme yapılsa dahi ocak ayında kök aylıklara yüzde 17 artış sonrasında o kişinin aylığı 12.500 TL'nin altında kalıyorsa ocak ayında yine 12.500 verilir.