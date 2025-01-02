Müge Anlı'da 20 yıllık sır çözüldü canlı yayında gözaltı yasak aşk itirafı

20 yıldır kayıp olan Nezaket Uyur'un cinayeti, Müge Anlı'nın programında itiraflarla gün yüzüne çıktı. DNA testleriyle babalık şüphesi sona ererken, eski eş ve 5 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

2005 yılından bu yana kayıp olan Nezaket Uyur dosyası, Müge Anlı'nın programında çarpıcı bir şekilde çözüldü.

Olayın çözülmesinde, Habibe, Nebile ve Sebile kardeşlerin başvurusu önemli bir rol oynadı. Annesinin babaları tarafından öldürüldüğünü iddia eden kız kardeşlerin çağrısı üzerine, baba Yusuf canlı yayında gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı 5'e çıktı

İlk etapta baba Yusuf’un tutuklanmasıyla başlayan süreç, kısa süre içinde genişledi. Müge Anlı’nın verdiği bilgilere göre, cinayetle bağlantılı olarak 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Yusuf’un kardeşi Adem’in yer alması dikkat çekti. Adem, kardeşinin eşi Nezaket Uyur ile bir ilişkisi olduğunu itiraf etti.

Yasak aşk iddiası

Amca Adem, yaptığı itirafla cinayet sürecine dair detayları açıkladı. Adem, kardeşi Yusuf’un öğrendiği yasak ilişki nedeniyle Nezaket’i öldürdüğünü ve cesedi Belgrad ormanlarına gömdüklerini söyledi. Müge Anlı, gözaltındaki kişilerin ifadelerine dikkat çekerek, baba Yusuf’un ketum ve soğukkanlı tutumuna vurgu yaptı. Programda ortaya çıkan bu çarpıcı detaylar, yıllardır çözülemeyen bir cinayetin aydınlatılmasını sağladı.

DNA testiyle babalık şüphesi son buldu

Programda en dikkat çeken anlardan biri ise baba Yusuf’un, kızlarının kendisinden olmadığını iddia etmesiydi. Yusuf’un talebi üzerine yapılan DNA testleri, Habibe, Nebile ve Sebile kardeşlerin biyolojik babasının Yusuf olduğunu kesinleştirdi. Bu sonuçla birlikte Yusuf’un şüpheleri çürütüldü.