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Al-Shabab başkanından Fatih Terim paylaşımı

Al-Shabab başkanından Fatih Terim paylaşımı

Al-Shabab'ın başkanı Muhammed Almunajem'in yeni teknik direktörleri Fatih Terim ile ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Al-Shabab ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Öte yandan Al Shabab Başkanı Muhammed Almunajem'in Instagram hesabından Fatih Terim ile ilgili bir yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Almunajem, Fatih Terim ile yan yana oturduğu fotoğrafı, "Allah kerim, Fatih Terim" ifadeleriyle yayınladı.

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