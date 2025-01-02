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CHP lideri Özgür Özel: 2025 yılında geçim yoksa seçim var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP lideri Özgür Özel: 2025 yılında geçim yoksa seçim var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşı ve asgari ücretle geçim olmadığını belirterek, "2025 yılında geçim yoksa seçim var diyoruz." dedi. Özel, hükümetin en düşük emekli maaşını 14 bin lira yapmayı düşündüğünü söyledi.

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Ülke genelinde CHP'li belediyelerin 680 kreş açtığını ifade eden Özel, "Protein, ısınamayanlar için doğal gaz desteklerine kadar Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı yoksulu gözeten, sosyal adaletsizliklere meydan okuyan, halkı merkeze alan ve gelecekteki iktidarında kimden yana bir iktidar olacağını gösteren bir anlayışıyla, adım adım önümüzdeki seçimlere doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tarihte ilk kez asgari ücretlilerin cebine para koymadı"

Asgari ücret artış oranını eleştiren Özel, ülke nüfusunun yüzde 57'sinin asgari ücretli olduğunu belirterek, "Erdoğan öyle bir asgari ücret verdi ki, tarihte ilk kez asgari ücretlilerin cebine para koymadı, yılbaşında cebinden para aldı. Bir yıl boyunca bir kuruş zam görmeyen asgari ücret geçen sene verildiğinde 5 çeyrek altın alıyordu. AK Parti gelmeden önce o çok eleştirilen ve hep en kötüsü diye gösterilen Ecevit'in koalisyon hükümetinde 7 çeyrek altın satın alabiliyordu. Bugün verilen asgari ücret bugünkü altın fiyatıyla 4,5 çeyrek altın alıyor." diye konuştu.

"2025 yılında geçim yoksa seçim var diyoruz."

Özel, hükümetin en düşük emekli maaşını 14 bin lira yapmayı düşündüğünü söyleyerek, şöyle devam etti:

"Sonra da emekliye 'bu fiyatlarla, 14 bin maaşla temmuz ayına kadar geçin' demeye hazırlanıyorlar. Buradan hem asgari ücretliler hem emekliler adına hem hakkını vermedikleri üzüm, buğday, darı, pamuk, zeytin üreticisinin isyanını dile getirerek hem de çiftçinin, emeklinin, emekçinin parasını harcayacağı bu Manisa esnafının durumunu da düşünerek Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Ne bu emekli maaşıyla, ne bu asgari ücretle ne de ürünlere verdiğiniz bu fiyatlarla geçim oluyor. 2025 yılında geçim yoksa seçim var diyoruz."

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