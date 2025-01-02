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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvuruları başladı.

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ÖSYM'nin internet sayfasındaki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 27 Ocak'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2025-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvuru yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

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