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Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibi yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibi yakalandı

 Avcılar'da kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibi gözaltına alındı.

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Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ağızlıksız dolaşan pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçalayarak öldürdüğü anlara ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, köpeğin sahibi G.A'yı yaşadığı Merkez Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Karnesi görevlilere ibraz edilmeyen köpek ise Avcılar Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Polis merkezine götürülen köpeğin sahibi kadın hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

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