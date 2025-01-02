İsrail, Suriye'deki stratejik bölgeyi ele geçirdi!

Rejim karşıtı muhaliflerin Esed rejimine son vermesinin ardından Suriye'de işgal girişimlerine başlayan İsrail, Suriye'nin en büyük su barajı olan Mantara Barajı'nı ele geçirdi.

Abone ol

Suriye'de, HTŞ lideri Ahmed Şara, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve beraberindeki silahlı grupların 61 yıllık Beşar Esed rejimini devirmesinin ardından Suriye'ye saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Mantara Barajı'nı ele geçirdi.

İSRAİL, SURİYE'NİN EN BÜYÜK BARAJI OLAN MANTARA BARAJI'NI İŞGAL ETTİ

İsrail ordusu, Güney Suriye'nin en büyük su barajı olan Kuneytra kırsalındaki Mantara Barajı'nın kontrolünü ele geçirdi.

Suriye basınında yer alan son dakika haberlerine göre, İsrail ordusunun Mantara Barajı'nın eteklerinde mevzilendiği ve bölgeyi kuşattığı bildirildi.

İSRAİL ASKERLERİ KUNEYTRA'DAKİ STRATEJİK BÖLGEYE GİRDİ

Al Arabiya ise İsrail güçlerinin Kuneytra kırsalındaki bu stratejik barajı tamamen kontrol altına aldığını teyit etti. Öte yandan, İsrail güçleri bugün Suriye'nin başkenti Şam'da bir askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirmişti.

İsrail askerleri, Suriye'nin Kuneytra ilinin Süveyse köyünde işgale karşı düzenlenen protesto sırasında sivillere ateş açtı. İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 3 sivil yaralanmıştı.

Suriye'nin güneybatısında bulunan Kuneytra'da, bölge sakinleri İsrail'in topraklarını işgalini protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü. Protesto sırasında, İsrail askerleri mevzilendikleri yerlerden kalabalığın üzerine ateş açtı, bu da 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ