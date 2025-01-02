Hakan Fidan, Quintin ile ortak basın toplantısında konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Suriye'deki son gelişmeler

"Suriye'de teröre yer yok. Güvenlik endişelerinin kaldırılmasına destek veririz. Suriye'nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli.

Türkiye, zulme uğrayanların yanındadır. Suriye'deki azınlıklar konusunda Suriye'deki yönetim de hassas.

Türkiye - Belçika ilişkileri

Türkiye ile Belçika arasında ilişkilerin giderek her alanda daha da ilerlemesi ve daha verimli olması için biz Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz"