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İsrail'in Gazze'de çadırları da hedef alan saldırılarında 50'den fazla sivil öldü

İsrail'in Gazze'de çadırları da hedef alan saldırılarında 50'den fazla sivil öldü

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırları da hedef aldığı saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde ağır bombardımanlarını sürdüren İsrail ordusunun sivillerin bulunduğu çadır kamplarını da hedef almasına tepki gösterildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çadır kamplarını bombalarken bölgenin kuzeyindeki Gazze kenti ile orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta da evleri insanların başına yıktığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in söz konusu saldırılarında ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 50'den fazla sivil şehit düştü. Faşist işgalci (İsrail) uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku benzeri görülmemiş şekilde ihlal ederek savunmasız sivillere yönelik soykırım savaşını sürdürüyor."

İsrail'in Gazze'de 15 aydan beri sürdürdüğü suçlar karşısındaki uluslararası sessizliğe tepki gösterilerek, bu sessizliğin "silinmeyecek bir utanç" olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Arap ve İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya İsrail'in katliamlarına karşı Filistin halkıyla dayanışma çağrısında bulunuldu.

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