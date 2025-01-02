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THY'den tahtakurusu iddialarına cevap

THY'den tahtakurusu iddialarına cevap

Son günlerde bazı basın organlarında THY uçaklarında tahtakurusu görüldüğü haberlerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "THY, güvenlik ve konfor noktasında en yüksek standarda olan bağlılığını titizlikle sürdürmektedir" denildi.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, son günlerde bazı basın organlarında THY uçaklarında tahtakurusu görüldüğü haberlerine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Üstün, "Bazı basın organlarında yer alan tahtakurusu haberleri ile ilgili olarak belirtmek isteriz ki, Türk Hava Yolları, güvenlik ve konfor noktasında en yüksek standarda olan bağlılığını titizlikle sürdürmektedir. Tahtakurusu vakaları, zaman zaman uçaklar da dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda karşılaşılan genel bir sorun. Bu bağlamda edindiğimiz tüm geri bildirimleri ciddiyetle ele alıyor ve dikkatle inceliyoruz. Bu gibi vakalarda etkilenen uçaklarımızı derhal tüm gerekli tetkiklerden geçiriyoruz. Bunun yanı sıra genel rutinimizde uçaklarımız düzenli olarak temizlenmekte ve her uçuş öncesinde detaylı şekilde dezenfekte edilmektedir. Böcek ilaçlama konusunda en etkili ve güvenli prosedürlerin uygulanmasını sağlamak için uçak üreticileriyle yakın temasta çalışmaya devam ediyoruz. Türk Hava Yolları, yolcularının güvenlik ve konforunu her zaman öncelikli tutmakta ve bununla ilgili her aksiyonu itinayla almaktadır" dedi.

THY
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