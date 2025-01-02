Anne karnından umuda: Kalbi gelişmeyen bebek Medipol’de hayata tutundu

Medipol Sağlık Grubu, doğuştan kalp hastalığıyla mücadele eden prematüre bir bebeği hayata bağladı. Antalya’dan anne karnında hastaneye getirilen ve doğumundan itibaren zorlu ameliyatlar geçiren bebek, Medipol ekibinin özverili çalışmasıyla sağlığına kavuştu. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şaşmazel, “Bu bebek, dünyada sayılı örneklerden biri. Doğru tanı ve planlı müdahalelerle minik kalbini yeniden hayata bağladık.” dedi.

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Antalya’dan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne anne karnında getirilen bebek, dünyaya zorlu bir kalp hastalığıyla merhaba dedi. Kalbinin sol tarafı gelişmeyen ve akciğerlerden kalbe dönen temiz kanın bir kesede toplandığı tespit edilen prematüre bebek, 32 haftalık ve yalnızca bin gram ağırlığında doğdu. Riskler her geçen gün büyürken, Medipol’ün deneyimli ekibi adım adım planlanan ameliyatlarla bu minik kalbi hayata bağlamayı başardı. Dünya genelinde bu kadar kritik sağlık sorunuyla dünyaya gelen ve yaşama tutunan sayılı bebeğin olduğunu söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şaşmazel, uygulanan tedavi sürecini adım adım anlattı.

“HEDEF, BEBEĞİN BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAKTI”

Prematüre doğan bebeğin 32 haftalık ve yalnızca bin gram civarında bir kiloya sahip olması riskleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Şaşmazel, “İlk hedefimiz, anne karnındaki dolaşımı yeniden sağlayarak çocuğun büyüyüp kilo almasını sağlamak oldu. İlk aşamada akciğere giden damarlara bant yerleştirerek vücuttaki kan akışını dengeledik. Bebek 45 günlük olduğunda, yeni bir sorun ortaya çıktı. Akciğerlerden dönen kan, kesede birikerek darlığa neden oldu. Durumu fark eder etmez ikinci bir ameliyat planladık. Yaklaşık 2 bin gram ağırlığında olan bebeğimizin ikinci ameliyatında kese ile kalp arasında bağlantı kurduk. Akciğere giden bantları koruyarak anne karnındaki dolaşımı devam ettirdik. Ameliyat sonrası süreci yeni doğan yoğun bakım ünitesinde takip ettik.” dedi.

90 GÜNLÜK BEKLEYİŞİN ARDINDAN HAYATİ AMELİYAT

Bebeğin gelişimini sabırla takip ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Şaşmazel, “90 günün sonunda, bebeğimiz 3,5 kilogramı aştı ve hayati önem taşıyan üçüncü ameliyatı gerçekleştirdik. Kalbin sol tarafının gelişimi yetersiz olduğu için üçüncü ameliyatta sol kalbe yönelik bir operasyon yaptık. Böylelikle vücuda dengeli kan akışını sağlayarak hayati bir adım atmış olduk.” diye konuştu.

DÜNYADA SAYILI BEBEKLERDEN BİRİ

Prof. Dr. Şaşmazel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu bebek, dünya üzerinde bu şekilde hayatta kalan sayılı örneklerden biridir. Bu başarı, anne karnında yapılan doğru tanı ve planlı işlemler sayesinde geldi. Kalp cerrahisi, yeni doğan yoğun bakım hemşireleri, anestezi doktorları ve yeni doğan uzmanları, büyük bir özveriyle çalıştı. Başarı, ekip işidir.”