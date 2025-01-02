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Trump'ın otelinin önünde patlayan Tesla aracın sürücüsünün kimliği belirlendi

Trump'ın otelinin önünde patlayan Tesla aracın sürücüsünün kimliği belirlendi

ABD'nin Las Vegas kentinde seçilmiş başkan Donald Trump'a ait otelin önünde patlayan Tesla aracı kullanan ve olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi.

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ABD medyasına bilgi veren yetkililer, araçtaki kişinin ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıkladı.

Colorado doğumlu 37 yaşındaki Livelsberger'ın, ABD ordusuna Ocak 2006'da özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak katıldığı ve ABD'nin Almanya'daki askeri üssünde görevli bir asker olduğu ifade edildi.

Livelsberger’ın, Kasım 2024'ten itibaren ordudaki görev tanımının uzaktan ve otonom sistemler yöneticisi olarak belirtildiği, patlamanın olduğu gün ise Colorado'da izinli olarak bulunduğu kaydedildi.

Bu arada, Las Vegas'ta Trump otelinin önünde patlayan Tesla Cybertruck tipi aracın, Colorado'dan internet üzerinden araç paylaşımı yapan Turo adlı şirketten kiralandığı tespit edildi.

Otelin önündeki patlama

Yeni yılın ilk günü yerel saatle sabah 8.15 sularında Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda araçta bulunan kişi hayatını kaybetmiş ve civardaki 7 kişi de hafif şekilde yaralanmıştı.

Las Vegas polisi, aracın bagajında havai fişeklerin yanı sıra, doldurulmuş piknik tüplerinin bulunduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da dün akşam yaptığı açıklamada, FBI tarafından New Orleans’ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırı ile Las Vegas’taki Tesla patlaması arasında bir ilişki olup olmadığının araştırıldığını ancak henüz açıklanacak bir sonuca ulaşılmadığını belirtmişti.

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