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Suudi Arabistan teknik direktörü Halil Umut Meler’in üstüne yürüdü

Suudi Arabistan teknik direktörü Halil Umut Meler’in üstüne yürüdü

Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, Körfez Kupası yarı finalinde Umman’a 2-0 mağlup olmanın ardından hakem Halil Umut Meler’e tepki gösterdi. Maç sonrası açıklamasında Meler’in performansını eleştiren Renard, yardımcıları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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Körfez Kupası yarı finalinde Umman’a 2-0 mağlup olan Suudi Arabistan’da teknik direktör Herve Renard flaş bir harekete imza attı.

Herve Renard maç bitince karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’in üstüne yürüdü. Yardımcıları tarafından güçlükle sakinleştirilen Renard, karşılaşmanın ardından Halil Umut Meler’i eleştirdi.

Renard yaptığı açıklamada, Meler'in performansının ideal düzeyde olmadığını söyledi.

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