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İletişim Başkanı Altun'dan Regaip Kandili mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan Regaip Kandili mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, üç ayların başlangıcı Regaip Gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Altun, "Bu mübarek gecenin, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Huzur, bereket ve mağfiret ayları olan üç ayların başlangıcı Regaip Gecesi'ni tebrik etti.

Altun paylaşımında, "Bu mübarek gecenin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Leyle-i Regaibimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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