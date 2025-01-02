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Ferdi Tayfur’un cenaze programı belli oldu!

Ferdi Tayfur’un cenaze programı belli oldu!

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu.

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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"YENİKÖY'DE AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR"

Ferdi Tayfur'un yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı da olan Şirin Gözalıcı cenaze töreniyle ilgili detayları paylaştı.

Şirin Gözalıcı yaptığı açıklamada, "Sayın Ferdi Tayfur için cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

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