Bakanlar ve siyasi liderlerden Ferdi Tayfur için taziye mesajı

Sanatçı Ferdi Tayfur’un Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, bakanlar ve siyasi liderler taziye mesajları yayımladı. Mesajlarda, Tayfur’un Türk müziğine yaptığı katkılar vurgulanırken, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Tayfur, "Ferdi Baba" lakabıyla milyonların sevgisini kazanmış bir sanatçı olarak anıldı.

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için bakanlar ve siyasi isimler taziye mesajı yayımladı.

Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik.

O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı.

Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Müziğimizin eşsiz isimlerinden Ferdi Tayfur'un yaşamını yitirmesinden dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Hüznümüze de sevincimize de eşlik eden unutulmaz eserleriyle hepimizin hayatına dokunan, Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Hayatımıza dokunan sözlerin ve yorumların sahibi, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Çok üzgünüz. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, "Milletimizin gönlünde 'Ferdi Baba' ünvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Davutoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden milyonların 'Ferdi Baba'sı Ferdi Tayfur'a Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat dünyamızın başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

Ali Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Hayatını kaybeden değerli sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Mahmut Arıkan

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir teessürle öğrendiğini vurgulayarak, özgün sesi ve eserleriyle kültür hayatına önemli katkı yapan sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve millete başsağlığı diledi.

Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında,"Unutulmaz eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli sanatçımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Duygulara tercümandı. Milyonların sevgisini kazanmış büyük bir sanatçıydı. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, müzik camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli sanatçılardan, arabesk müziğin unutulmaz ismi, 'Ferdi Baba' lakabıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur’un vefatını üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da taziye mesajında, "Şarkılarıyla gönüllerimize dokunan, milyonların duygularına tercüman olan, Türk müziğinin efsanelerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." temennisinde bulundu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise mesajında şunları kaydetti:

"Türk arabesk müziğinin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran ve milyonların gönlünde taht kuran değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum."