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Bursa'da otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın öldü

Bursa'da otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi 2. Buluş Sokak'ta, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve isminin Fatma Elif K. olduğu belirlenen genç kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fatma Elif K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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