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Meksika'dan yola çıkan 150 kişilik göçmen grubu ABD'ye doğru yola çıktı

Meksika'dan yola çıkan 150 kişilik göçmen grubu ABD'ye doğru yola çıktı

Meksika'dan yola çıkan 1500 kişilik yeni göçmen konvoyu, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden önce ABD sınırını geçmeyi amaçlıyor.

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Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin en büyük güney sınır kenti Tapachula'dan yola çıkan yaklaşık 1500 göçmen, ABD sınırına ulaşmak için harekete geçti.

İnsan Onuru Merkezi (CDH) Direktörü Luis Rey Garcia Villagran, yaptığı açıklamada, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a çağrıda bulunarak, göçmenlere engel olunmamasını istedi.

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan Villagran, "En büyük sorunun Sheinbaum ile seçilmiş başkan Trump arasındaki siyasi farklılıklar olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Göçmenlerden Venezuelalı Cesar Eduardo Milano, göçmenlik bürosunun kendilerine yardımcı olmadığını belirterek, "Hiçbir göçmenlik bürosuyla konuşmadım, artık onlarla da konuşmak istemiyorum. Bize yapamayacakları şeyler teklif ediyorlar, beni gözaltına aldılar ve bana söyledikleri gibi değildi. İç karartıcı koşullarda hapsedildim." dedi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göçmenlere farklı milletlerden çok sayıda katılım olduğu görülüyor.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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