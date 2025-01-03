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Suriye'de yeni yönetim eğitime el attı 'Osmanlı işgali' ifadesi kaldırıldı

Suriye'de yeni yönetim eğitime el attı 'Osmanlı işgali' ifadesi kaldırıldı

Suriye’deki yeni geçi hükûmetinin Milîi Eğitim Bakanlığı, müfredatta değişiklikler yaparak, Suriye’nin ders kitaplarında yer alan "Osmanlı işgali ifadesi kaldırıldı.

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Millî Eğitim Bakanı Nazir el-Kadiri tarafından imzalanan ve ortaokul birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar birçok konuyu kapsayan genelgenin kopyası bakanlığın Facebook sayfasında yayınlandı.

'Osmanlı işgali' ifadesi çıkartıldı

Müfredatta birçok konuda değişiklik yapıldığı dikkat çekerken, tarih kitaplarında yer alan ‘Osmanlı işgali’ ifadesi değiştirilerek yerine ‘Osmanlı yönetimi’ yazıldı. ‘Ulusal birlik’ ve Suriye tabiatının çeşitliliğine vurgu yapılacak düzenlemelerle, önceki rejimle ilişkilendirilen yerlerin isimleri silindi. Arap dilinde, önceki rejimi destekleyen metinler silinerek yerine edebi ve manzum eserler konuldu.

Ayrıca doğrudan siyasi konuları ele alan metinler de ders kitaplarından temizlendi. (Türkiye)

Suriye'de eğitim öğretim müfredatından devrik Esed rejimini öven içerikler çıkarılıyor

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Suriye'deki yeni yönetimin Eğitim Bakanı Nazir el-Kadri, okullarda uygulanan müfredatta yapılan değişikliklere ilişkin açıklamada bulundu.

Kadri, müfredattan devrik Esed rejimini öven içeriklerin çıkarılması talimatını verdiklerini belirterek, "Tüm ders kitaplarında rejim bayrağı yerine devrim bayrağı görsellerini kullandık." dedi.

Kur'an ayetlerinin yanlış yorumlanması düzeltiliyor

Eğitim Bakanı Kadri, gerekli düzenlemeler yapılana kadar müfredatın mevcut haliyle kalacağını kaydederek, "Duyurulan değişiklikler ise yalnızca Esad rejiminin İslam Eğitimi müfredatında kullandığı bazı yanlış bilgilerin düzeltilmesiyle ilgilidir. Örneğin, bazı Kur’an ayetlerinin yanlış yorumlanması yerine, tüm eğitim seviyelerinde tefsir kitaplarında geçtiği şekilde doğru açıklamalarını esas aldık." ifadelerini kullandı.

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